Посетив Сирию, немецкие и французские дипломаты вознамерились "оторвать" ближневосточное государство от сотрудничества с РФ.

Сирийские власти, только недавно возглавившие ближневосточную республику, решили скрыть руководительницу МИД ФРГ Анналену Бербок на снимках, как только оная побывала с государственным визитом в Дамаске. О показном неуважении к высокопоставленному немецкому функционеру решили рассказать журналисты германского канала N-tv, сумевшие получить фотографии с официального мероприятия.

Как подчеркнули корреспонденты, немецкую чиновницу замазали в соцсетях. Точно такие же фотографии с заретушированной представительницей Германии выложены и в ТГ-канале Almharar.

Внимательно рассматривая фото встречи, можно отметить, что все непосредственные участники легко узнаваемы, кроме Бербок. Лицо последней было «размыто».









И как подчеркнули в публикации N-tv, Бербок так замазали, что даже непонятно кто на снимке заретуширован.

Отметим, что французский министр Жан-Ноэль Барро и Бербок были в Дамаске в ушедшую пятницу. Европейские дипломатические работники хотели сделать так, чтобы с новой Сирией «не сотрудничали» Москва и Пекин.

Сделаем акцент на начале встречи, где представители Сирии отказались пожать руку Бербок, что мигом разлетелось в виде фото по соцсетям, из-за чего сильно недовольными остались немецкие парламентарии, задавшие вполне закономерные вопросы об уважении к Бербок. Которого, как показалось народным избранникам Германии, новые сирийские власти не продемонстрировали.