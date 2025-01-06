И без того возросшие темпы освобождения ДНР теперь будут ещё выше.

Передовые отряды отечественных штурмовиков, сломив сопротивление украинских подразделений, цеплявшихся за удобную для оборонительных действий городскую агломерацию Курахово, разрешили все трудности и вытеснили части ВСУ за пределы населённого пункта, одновременно добившись такого важного для скоростного продвижения оперативного простора. О новой вехе в боевых действиях на кураховском операционном отрезке рассказали в пресс-службе МО России сегодня.

Так 6 января в оборонном российском ведомстве сделали заявление для журналистов, где назвали Курахово одним из самых мощнейших городов-крепостей Донбасса, на укрепление которого Киев потратил долгие десять лет. Причем внедрение многочисленных ДОТов и подземных линий связи не помогло командованию ВСУ воспрепятствовать продвижению российских военных. Хотя на стороне украинских подразделений, действующих в удобном оборонительном ключе, был использован выгодный географический фактор, объясняемый близким расположением к городу местного водохранилища.

По данным МО РФ для обороны города Киев использовал крупные соединения совокупной численностью в 15 тыс. солдат и офицеров.

И как только Курахово под украинским контролем пало, украинским подразделениям теперь гораздо трудней снабжать остальные подразделения ВСУ, действующие в окрестностях, так как ушедшая из контроля украинских военных городская агломерация была крупным логистическим узлом. Так же в ВСУ теперь не смогут стрелять по Донецку из ствольной артиллерии.

В итоге сообщения было сказано, что после Курахово темпы освобождения ДНР будут выше.