Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
NI: Обновлённый Ту-160 с улучшенными характеристиками представляет собой серьёзную угрозу для США
Повышенная дальность полёта и улучшенная маневренность заставляют ощутимо беспокоиться американские вооруженные силы.

   Уходящая команда в политическое небытие Белого Дома весь свой четырехлетний срок занималась совсем лишними делами, ища конфронтации с Москвой, вместо того, чтобы перетянуть набравший мускулы Кремль на свою сторону. Ошибочный подход в оценке текущих возможностей РФ привел к лишь ещё большим проблемам: в Кремле очевидно трезво смотрели на текущую ситуацию и вместо умиротворения высоких политиков Североамериканского государства пошли другим путём – полностью противоположным, попросту продолжая и дальше становиться сильней. Речь в частности идёт о глубоком обновлении отечественных стратегических бомбардировщиков Ту-160, о чем информирует издание National Interest.

   Ведя довольно непростую спецоперацию на Украине, в Москве не забывают и про собственную стратегическую авиацию, запустив сверхбыструю программу модернизации, которая довольно эффектна и эффективна. А тем временем по западным мейнстримовым СМИ распространяются статьи о том, что санкции ЕС и США якобы исковеркают российскую экономику и сломят отечественный ОПК. Но всё происходит как раз наоборот.

   Эксперты по авиационному вооружению узнали, что модернизация Ту-160 оборудуется новейшими силовыми установками НК-32-02, способными передать обтекаемому корпусу самолёта скорость до 2 Махов. И как делают прямой комплимент военные аналитики, теперь перед их очами словно совершенно новый самолёт.

   И действительно, благодаря переоснащению «Белый лебедь» летит значительно дальше, как и обзавелся улучшенной боевой маневренностью и скоростью.  

    Удостоились похвалы и российские инженеры «Туполева», сумевшие сделать Ту-160 настоящим универсалом, оборудовав его дополнительными модулями, позволяющими задействовать как обычные ракеты, как и так называемые спецбоеприпасы. На вооружении этого «Ту», помимо классических управляемых ракет, есть и корректируемые планируемые бомбы.

   Но большую настороженность, вполне закономерную, у американских военных по мнению колумниста NI Брэндона Вайхерта, вызывает возможность запускать дальнобойные ракеты с ядерной начинкой.

   Как пояснил аналитик, в Вашингтоне после событий 1991 года посчитали, что русские теперь «вовеки вечные» превратились в ослабленную страну, способную лишь идти в фарватере текущей политики США. Но теперь всё изменилось, а Россию никак не назовёшь слабой.

#ту-160 #ту-160м #ту-160м2 #нк-32-02 #обновлённый ту-160
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
11
Геймеры начали переходить на видеокарты с 16 ГБ VRAM и принялись наращивать объем ОЗУ до 32 ГБ
19
Стартовало производство грузовика «Урал-80», способного изменить рынок
2
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина с Шольцем или Трампом
+
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
63
Casio анонсировала новые часы G-Shock GM-5600 x C2H4 “Space Age” с коллаборацией C2H4
+
Появились кадры схватки якутского бойца с военным ВСУ, снятые с воздуха беспилотником
+
С тех пор как в Тольятти начались продажи Lada Aura (аналог Toyota Camry) - продана только 1 машина
9
В Минобороны прокомментировали новое наступление украинских формирований в Курской области
9
На фоне спада продаж Tesla китайские электромобили BYD и Xiaomi завоевывают рынок
+
Появились данные о толщине iPhone 17 Air и Samsung Galaxy S25 Slim
+
Обнаружен неизвестный смартфон от Realme, похожий по техническим характеристикам на GT 7 Pro
1
Серебряная монета достоинством в 200 рублей и весом в три кг выставлена на торги за 1,8 млн рублей
+
Будущие флагманы MediaTek и Qualcomm могут оказаться существенно производительнее Apple M4
+
Россия сосредоточится на гиперзвуковых технологиях в 2025 году, включая системы «Орешник»
+
Samsung и Apple могут перейти на кремний-углеродные батареи
1
Через 13 лет после выхода The Elder Scrolls V: Skyrim количество загрузок модов превысило 2 млрд раз
+
Koorui анонсировала первый в мире игровой монитор с частотой обновления 750 Гц
+
В Якутии построят новую железнодорожную магистраль протяженностью 2000 км
+
Разработчики российского истребителя шестого поколения ставят акцент на скрытность
+

Популярные статьи

Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
210
Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
7
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
3
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
40
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
5
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
15
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
9

Сейчас обсуждают

swr5
12:47
Один раз брал Thermalright, зарекся больше ни-ни. Очень сильное искривление основания радиатора, просто дуга. Знатоки кричали, что так и надо, типа при нагреве она будет ровнее, но я даже ставить тако...
Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
GumanoidT
12:44
Залез комменты читануть-)
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
GumanoidT
12:42
На счет поворота крепежных пластин на материнке в корне не согласен. Позиционирование самого радиатора будет неправильным, что существенно повлияет на направление воздушных потоков в системнике. А вот...
Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Gensek_Vova
12:40
Угу, главное чтобы они работали на кого надо ))
Конгресс США во главе с Камалой Харис сегодня официально утвердит победу Дональда Трампа
Казбек :-)
12:37
:)))) До слез посмеялся!!!)))) Спасибо вам большое!!!! ))) Аналог! Ой не могу)))))
С тех пор как в Тольятти начались продажи Lada Aura (аналог Toyota Camry) - продана только 1 машина
swr5
12:35
У майков как всегда - пальцем в небо, ничего у них никогда толком не получалось. Компания одного продукта - винды, да и та уже доживает свои дни.
Microsoft инвестирует $80 миллиардов в развитие ИИ, призывая США к лидерству в технологической гонке
Такой то
12:32
свинке понравилось?
О проблемах геополитики России на Юго-Западном направлении. Часть 1
Bamboliny
12:29
Ок, согласен. В следующих статьях буду делать наглядные графики.
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
ЧatoБoт
12:25
Что примечательно, 5-я омсбр - это бывшая 5-я бригада народной милиции ДНР ("Оплот"), ДНР, а 110-я омсбр - бывшая 100-я бригада народной милиции ДНР.
Минобороны подтвердило установление контроля над населённым пунктом Курахово в ДНР
FelsheR-zzzzz
12:21
Тут лет 10-15 назад надо было публиковаться, сейчас зачем и для кого? Да и ты, клоун, еще не родился когда я такое старинное гавно выкидывал. Понятно что автору легче старую статью сюда выложить. Дене...
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем