Повышенная дальность полёта и улучшенная маневренность заставляют ощутимо беспокоиться американские вооруженные силы.

Уходящая команда в политическое небытие Белого Дома весь свой четырехлетний срок занималась совсем лишними делами, ища конфронтации с Москвой, вместо того, чтобы перетянуть набравший мускулы Кремль на свою сторону. Ошибочный подход в оценке текущих возможностей РФ привел к лишь ещё большим проблемам: в Кремле очевидно трезво смотрели на текущую ситуацию и вместо умиротворения высоких политиков Североамериканского государства пошли другим путём – полностью противоположным, попросту продолжая и дальше становиться сильней. Речь в частности идёт о глубоком обновлении отечественных стратегических бомбардировщиков Ту-160, о чем информирует издание National Interest.

Ведя довольно непростую спецоперацию на Украине, в Москве не забывают и про собственную стратегическую авиацию, запустив сверхбыструю программу модернизации, которая довольно эффектна и эффективна. А тем временем по западным мейнстримовым СМИ распространяются статьи о том, что санкции ЕС и США якобы исковеркают российскую экономику и сломят отечественный ОПК. Но всё происходит как раз наоборот.

Эксперты по авиационному вооружению узнали, что модернизация Ту-160 оборудуется новейшими силовыми установками НК-32-02, способными передать обтекаемому корпусу самолёта скорость до 2 Махов. И как делают прямой комплимент военные аналитики, теперь перед их очами словно совершенно новый самолёт.

И действительно, благодаря переоснащению «Белый лебедь» летит значительно дальше, как и обзавелся улучшенной боевой маневренностью и скоростью.

Удостоились похвалы и российские инженеры «Туполева», сумевшие сделать Ту-160 настоящим универсалом, оборудовав его дополнительными модулями, позволяющими задействовать как обычные ракеты, как и так называемые спецбоеприпасы. На вооружении этого «Ту», помимо классических управляемых ракет, есть и корректируемые планируемые бомбы.

Но большую настороженность, вполне закономерную, у американских военных по мнению колумниста NI Брэндона Вайхерта, вызывает возможность запускать дальнобойные ракеты с ядерной начинкой.

Как пояснил аналитик, в Вашингтоне после событий 1991 года посчитали, что русские теперь «вовеки вечные» превратились в ослабленную страну, способную лишь идти в фарватере текущей политики США. Но теперь всё изменилось, а Россию никак не назовёшь слабой.