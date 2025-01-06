Трамп считает, что его преследуют в Штатах незаконно.

В своём недавнем выступлении предстоящий 47-й президент Североамериканского государства Дональд Трамп подверг критике слишком «коррумпированную» и «искореженную» правовую систему США в канун события 10 января. Именно в этот день будет вынесен окончательный приговор связанный с Трампом, якобы люди которого заплатили за молчание истцу. В Truth Social, где появилось соответствующее сообщение, которое обнаружили сетевые журналисты из Mediaite, Трамп сказал, что прокурор округа Манхэттен – Элвин Брэгг, всеми силами противился подвергать ныне 78-летнего политика «незаконное дело» судебному расследованию.









А мы напомним, что ранее против Трампа вел дело окружной прокурор округа Манхэттен – Марк Померанц, который считал, что нынешний прокурор располагал целым перечнем доказательств, способных подвергнуть сегодняшнего избранного президента судебному преследованию, но не стал этого делать умышленно. Что вызывало сильное негодование уже самого Брэгга, отрицавшего свой потенциальный подобный умысел.

Так же Трамп добавил, что по его мнению, судья, ведущий против него дело, сфабриковал факты.

Стало известно, что на минувшей неделе судебный специалист Хуан Мерчан отклонил требование Трампа о прекращении против избранного президента дела, после того как Трамп победил 8 ноября на выборах.