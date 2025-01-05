Крупный оборонительный район украинской армии остался без свободных транспортных магистралей, которые перешли под огневой и физический контроль ВС России.

Украинская армия в своём текущем состоянии и в силу утери контроля над важными логистическими маршрутами, не способна защитить фортификационный район Великой Новосёлки. Своими мрачными прогнозами в отношении способности ВСУ бороться за контроль над Великой Новосёлкой рассказал украинский аналитик по тактическим военным действиям Константин Машовец. Об этом рассказывается в свежей публикации украинских журналистов сетевого ресурса «Страна.ua».

Эксперт пояснил ситуацию в отношении окрестностей города и самой городской агломерации, пояснив, что в полукотле находится не только сама Великая Новосёлка, но и Времеевка и Нескучное с украинскими военнослужащими.









И чем ближе российские передовые подразделения приближаются к асфальтовой трассе, ведущей к Успеновке и к речному массиву Мокрые Ялы, тем хуже положение групп ВСУ, держащих в округе оборону. Украинский Генштаб смог бы облегчить ситуацию местного украинского гарнизона, но сил на деблокирующий удар в направлении н.п. Новый Комар у высших военачальников ВСУ нет.





Скриншот карты от Deep State.





Разумеется это понимают и в отечественном Генштабе, для чего проводится дополнительные маневры. Так 127-я мотострелковая дивизия продвигается и в районе шоссе к Успеновке на времьевском участке, так и ведёт наступление к н.п. Новоселка. Делается это для обеспечения левого фаса российской обороны от украинских контратак.

И как заключил Машовец, нет ни единого шанса у ВСУ на отражение будущих накатов на Великую Новосёлку со стороны российских ВС.