Каждый десятый наверняка уже находится в СЗЧ (самовольное оставление воинской части или боевых позиций).

Украинские власти смогли провести мобилизацию примерно 200 тыс. новых солдат в прошлом году. О степени вовлеченности ТЦК в формирование нового облика украинской армии рассказали собственным читателям американские репортёры из The Washington Post, сумевшие получить непубличные комментарии от украинских высокопоставленных функционеров и от западных чиновников.

Информаторы из стана собеседников иностранных корреспондентов проецируют знание, что украинский президент не поддерживает пожелания текущей американской власти, попросившей Зеленского снизить порог потенциальных мобилизационных для увеличения числа бойцов в ВСУ. Как мы помним, уходящая вашингтонская администрация требует от украинских властей уменьшить призывной возраст до 18 лет.









Услышали журналистские работники комментарии и от украинских бойцов, когда последние высказались, что мобилизация подобного рода, которая проходит сейчас на Украине, значительно запоздала: теперь вместо поддержания нужной боеспособности привлеченное свежее пополнение лишь помогает медленнее отступать, что точно не улучшает позиции официального Киева.

Не лучшим образом ситуация обстоит и с дезертирством в сегодняшних ВСУ, из которых происходит натуральный исход. Дело дошло до того, даже некоторые действующие украинские офицеры оправдывают подобные действия новобранцев, стремящихся всеми силами и способами покинуть расположение воинской части или боевых позиций.