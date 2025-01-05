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Madarator
В США серфер прокатился на рекордной волне высотой в 33 метра
Именно столько высота среднестатистического 12-этажного российского дома.

   Профессиональный спортсмен смог покорить океанскую волну высотой 33 метра. Речь идёт о спортивном подвиге Алессандро Слебире, чей серф помог любителю волн успешно оседлать гигантский вал воды. Занимательное событие приключилось в известной серфинговой зоне, получившей собственное наименование как Маверикс. От последнего до известного города Сан-Франциско порядка 40 километров.

   Покоритель очередного рекорда по серфингу рассказал журналистам KSBW свою предысторию уже памятного события, когда заявил, что только-только получив сведения о мощном шторме, сумевшим нагнать невероятно большие волны в акватории Тихого океана, сразу вылетел с Гавайских островов, чтобы попытаться покорить океанскую стихию. И как мы уже поняли, рекорд состоялся, в чем ещё до путешествия по волнам житель Калифорнии не сомневался.



   Счастливчик поделился победными эмоциями, когда заявил, что волна не только была самой высокой в его глазах, но и сгенерировала удивительное обратное течение.

   В качестве доказательства, что рассказ Слебира не является фантастической выдумкой, редакция канала загрузила в мировую Сеть видео, как раз и демонстрирующее, как осуществлялся спуск по 33-метровой отвесной стене водной стихии. Именно столько составляет в гражданском строительстве высота среднестатистического 12-этажного жилого дома. Так же отлично видно, как серфер на идеальном уровне балансирует и движется впереди волнового гребня.  



   Предполагается, что после окончательного подтверждения новый заплыв на серфе может стать новым рекордом подобного рода и свергнуть с пьедестала прошлое достижение, когда в 2022 году серфер из ФРГ Себастьян Штойдтнер, покоряя волны вблизи Португалии, сумел оседлать волну высотой 27 метров.

   И как пояснил эксперт по рекордному серфингу Билл Шарп, приведя красивое сравнение с горой Эверест, которую можно измерять постоянно, но её высота останется одинаковой, самая высокая волна имеет совсем другую природу, демонстрируя лишь самый высокий гребень на протяжении временного периода в несколько секунд.  

#сша #видео #самая высокая волна которую покорил серфер #серфинг
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