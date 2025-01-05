По мнению экс-полковника армии США Уилкерсона, новое поколение украинских солдат уходит из ВСУ из-за своей неспособности долгое время находиться на ЛБС.

Десятая часть всех украинских военных, находившаяся на передовых фортификациях вблизи российских позиций, попросту покинула расположение собственных окопов и укрытий, дезертировав в неизвестном направлении. О текущем моральном и психологическом состоянии современных солдат ВСУ, которое иначе как фатальным не назовёшь, рассказал экс-полковник украинской спецслужбы. Мнение бывшего старшего офицера СБУ Олега Старикова публикуют корреспонденты отечественных РИА Новостей.

По словам Старикова, уже каждый десятый в украинской армии – СЗЧ (по украинской военной терминологии так называют самовольно оставивших воинскую часть или боевое расположение). А дальше подобная ситуация будет всё больше ухудшаться. Причем в арифметической прогрессии.









Стариков предположил, что полной статистики ни у кого нет. Поэтому с учетом любви украинских генералов и старших офицеров всяческими способами не предавать огласке удручающую ситуацию с дезертирством в ВСУ, то украинских «самовольщиков» раза в 2 больше.

Точной информации, сколько украинских военнослужащих покинули боевое расположение или воинскую часть, Стариков не озвучил.

По данным польского издания Wirtualna Polska, в некоторых группах ВСУ число самовольно покинувших позиции выше числа получивших ранения.