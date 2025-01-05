Аукционная торговля самой крупной рыбой является новой национальной традицией японского государства.

На территории столичного рынка Японии Тоёсу прошел аукцион тунца – первый в новом году. Но главным событием стал не сам факт начала аукциона, а то, сколько один из покупателей заплатил за единичный рекордный лот. Речь идёт о продаже рыбы общей массой 276 килограмм. Именно ровно столько весил голубой тунец, доставленный на территорию портовой инфраструктуры Ома, расположенной в северных японских землях.

Так тунцовая рыбная туша, привезенная в один из портов префектуры Аомори, обошлась покупателю в 1,3 млн. американских долларов, что эквивалентно в национальной японской валюте 207 млн. иен. О действительно большом единичном улове и одной из самых больших цен в японской истории за отдельную рыбу рассказали корреспонденты общенационального японского телевидения.





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И как проинформировали в NHK, это один из самых дорогих тунцов с момента появления публичных данных о подобных торгах, известных с 1999 года. Самым же выдающимся в отношении цены является голубой тунец, приобретенный одним из местных суши-ресторанов в 2019 году. Тогда пять лет назад за целую тушу «рыбного короля» весом 286 кг заплатили не менее 3 млн. долларов. Рекордная продажа прошла на территории рыночного центра Цукидзи в Токио.