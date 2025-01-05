На Штаты одновременно обрушатся метель, гололед, дождь, ураганный ветер и буря.

На обширную территорию североамериканского государства надвигается зимняя буря заметной мощи. Причем это не фигуральное обозначение, а несущее прямую угрозу нескольким десяткам миллионов американцев, о чем уведомляет собственных подписчиков и зрителей канал CNN. По данным зарубежных корреспондентов, максимальной угрозе будут подвержены жители центральной и восточной части США.

Всего по последней информации угроза нависла около над 62 млн жителей, проживающих на территории 12 штатов.

Сама зимняя буря будет представлять собой «суповой набор» из плотного снега, дождя, льда и заметных гроз, раскинувшихся на землях длиной 1300 миль.

Масштабное ненастье пронесётся от Великих равнин и до Восточного побережья. И на что особенно акцентируют репортёры из CNN, что такое зимняя пора, узнают и жители тех крупных административных единиц, для которых зимняя погода в диковинку.





Первым днём наступления непогоды станет ближайшая суббота, когда наступят одновременно гололед, метели и просто сильные снегопады: и всё это будет обрамлено в сильные потоки ветра со скоростью движения до 64 км\ч. В штатах, которые являются самыми южными, вместо зимних элементов будут наблюдаться дожди и бури.

Спустя два дня после субботы штормовой фронт застигнет крупные населённые пункты восточного побережья США.

И как резюмировали в NOAA, данное явление природы для некоторых американских регионов может стать самым мощным снегопадом за последнее десятилетие.