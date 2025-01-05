Соответственно нефть кратно подорожает.

Поднятие уровня воды в мировом океане из-за глобального потепления сделает весьма вероятным затопление прибрежных нефтяных портов, в том числе и самых крупнейших. Свой прогноз опубликовала группа ученых международного формата.

Так опираясь на работу, выполненную в минувшем мае, научные сотрудники пришли к выводу, что как минимум 12 из 15 нефтяных портов находятся в уязвимой зоне. Об этом проинформировали журналисты Guardian, изучив карту повышения уровня моря. Последние опубликовали сетевые ресурсы: Climate Central и GoogleMaps.

Разумеется, пострадают не только нефтяные порты, но и вся сопутствующая инфраструктура: причалы, емкости для нефти, заводы по переработке черного золота.

Первые глобальные изменения деструктивной направленности в отношении вышеперечисленных объектов будут заметны в 2070 году.

Но наступит такая критическая развязка только при одном условии: разрушении крупных ледяных щитов. Подстегнуть негативный процесс могут и выбросы углекислого газа, если их не сократят крупные промышленные предприятия ряда стран.

Но самый трудный период с высокой вероятностью наступит в начале следующего столетия, когда уровень моря может подскочить сразу до 3 метров.

А мы отметим, что долго ждать до наступления предсказанной даты не придется: прямо сейчас видно, как прибрежные районы по всей планете затапливаются. И как уверены ученые, в обозримом будущем достанется многим крупным городам, рассыпанным по всей географической карте Земли, будь то американский Нью-Йорк или китайский Шанхай.

Выход из сложившейся ситуации заключается в том, что резкое снижение выбросов углеводородов в земную атмосферу пусть не обратит вспять негативные изменения, но значительно замедлит их.

Как заявил действующий сотрудник Zero Carbon Analytics, бывший участником исследовательской группы, только отказ от ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники энергии спасут мир.