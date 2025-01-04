Байден заблокировал сделку с японской Nippon Steel, назвав ее угрозой США

В минувшую пятницу действующий руководитель Североамериканского государства Джо Байден запретил корпорации из Японии Nippon Steel приобретение местной сталелитейной фирмы US Steel за 14,9 миллиарда долларов. В качестве аргумента 82-летний политик сослался на якобы угрозу национальной безопасности.

Со стороны властей США сначала затягивание подобной сделки, а потом и окончательный срыв не могли не вызвать раздражение японской стороны, заявившей о политизации простого экономического действия двух коммерческих структур.









Представители Nippon Steel тут же заявили, что не оставят без внимания действия уходящей вашингтонской администрации и обратятся за соответствующей правовой оценкой к судебной системе.

По мнению японской корпорации действия Байдена это есть пример самой настоящей коррупции среди высших властных кругов США.

Тем временем пресс-секретарь Байдена Джон Кирби высказался, что дело не в «какой-то» коррупции, а в желании оставить под американской юрисдикцией одного из крупнейших производителей стали. За что выступили политики Штатов и представителей профсоюза.

Против сделки US Steel с Nippon Steel высказалась и вице-президент Камала Харрис.