Как Украина "побеждает" Россию, ВСУ наглядно показывают в районе Курахово и методом массового дезертирства из элитной бригады "Анна Киевская".

Североатлантический альянс не имеет ни единого шанса на успех в гипотетическом вооруженном конфликте с Российской Федерацией, если таковое глобальное противостояние случится. Такую точку зрения представил действующий советник руководителя офиса украинского президента Подоляк. Об этом пишет сетевой ресурс «Страна.ua».

Как рассказал высокопоставленный чиновник, солдаты и офицеры НАТО на психологическом уровне тотально не готовы к вооружённому конфликту, где будут ощутимые потери. Грубо говоря по Подоляку, у военно-политического блока со столицей в Брюсселе много различного вооружения, которое в большинстве своём высокоэффективно. Но какой смыл во владении таким оружием, если руководство НАТО не готового его задействовать.









Подвел же Подоляк черту под своим выступлением тем, что через 5 лет РФ, если не снизит свой темп милитаризации текущего дня, то североатлантический альянс потерпит неудачу в потенциальном конфликте без шансов.

А вот НАТО удастся победить РФ за счёт Украины.

Подчеркнем особенно, что без помощи НАТО и США Украина на собственных ресурсах едва ли продержится и несколько месяцев. Запад поддерживает Киев финансово, осуществляет гуманитарные, медицинские и военные типы поддержки, снабжая украинское руководство ещё и разведывательной информацией.