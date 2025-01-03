Но с уходом от власти Асада в Сирии такие удары могут и не понадобиться.

Джо Байден успел ознакомиться с несколькими набросками плана атаки ядерных объектов Ирана. Соответствующие файлы американскому руководителю предоставил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Предполагалось ударить по ядерным объектам Ирана в том случае, если местные специалисты смогут создать ядерное вооружение до событий 20 января. Причем, как выяснили журналисты Axios, встреча Байдена и Салливана была секретной, но утечка о мероприятии всё равно произошла.

Как пояснили зарубежные репортёры, заседание по «иранской проблеме» состоялось около четырех недель назад, но Байден всё ещё думает, как поступить. В пресс-службе Белого дома пока не комментируют событие.









Как предположили репортёры, если бы 82-летний уходящий политик решился бы на атаку по целям, связанным с производством ядерного оружия Ирана, то такой удар был бы самой настоящей авантюрой с непредсказуемыми последствиями. Например, зарождением ещё одного очага конфликта на Ближнем Востоке, который вынужден был бы решать уже новый американский президент.

А мы напомним, что после отречения Асада, ослабления Хезболлы и скорого компромисса между Хамас и официальным Израилем, делают Иран и без того ослабленным и слабым противником Тель-Авива. Поэтому сильного смысла во всех этих ударах по территории исламской республики нет.