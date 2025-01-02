Но достанется "на орехи" не только Москве, но и Киеву с Брюсселем.

Запретив транзит газовой воздушной смеси через свою территорию, украинские власти всё равно не смогут полностью разорвать снабжение трубопроводным российским газом европейских стран. Такой газ на территорию Европейского Союза будет поставляться по нитке подводного газопровода «Турецкий поток». Такое решение способно в некотором роде компенсировать экономические потери Москвы, а вот ЕС потеряет импорт газовой смеси на ощутимые для объединенного европейского государства 14 млрд. кубических метров. Соответствующие сведения публикуют в собственной информационной статье журналисты зарубежной The Independent.









Опрошенные корреспондентами эксперты, чья специализация – мониторинг и изучение мирового газового рынка, уверены, что российский бюджет недосчитается примерно 5 млрд. евро в годовом исчислении: именно столько официальная Москва получала в доходную часть собственного бюджета после прокачки российского газа через газотранспортную систему Украины в направлении европейских земель.









Предполагается, что потеря порядка 5 млрд. долларов приведет к падению доходов отечественного «Газпрома» примерно на 7%.

Разумеется, пострадавшей в случае прекращения транзита через Украину будет не только Москва, но и Киев, и без того лишенный долженствующий финансовой подушки. Получит высокий уровень урона и ЕС, чья экономика и без того находится пока ещё в мягком нокдауне.