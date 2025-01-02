И это при условии что ВКС РФ не начнут атаковать собственные мощности украинской газовой добычи.

Украинское государство ожидают трудные времена после остановки транзита российской газовой смеси через собственную территорию. Такой мрачный прогноз в отношении газового противостояния между Киевом и Москвой дал действующий украинский депутат Артем Дмитрук.

Нардеп уверен, что просто так закрыв газовый кран с российским газом, Украина не добьется чего-то хорошего. Наоборот, помимо экономического ущерба, Киев получил и ущерб репутационный. Если же рассматривать сугубо экономический урон, то украинское правительство лишилось 800 млн. долларов от процедуры транзита.

Но эти деньги как-то надо вернуть в казну. И сделано это будет посредством увеличения затрат для внутренних потребителей.









Вспомним, что из-за утраты юридической силы прошлого договора между Украиной и Россией, отправка газа в украинскую ГТС после восьми часов по московскому времени 1 января 2025 года прекращена.

Ранее украинский президент в своих публичных речах многократно подтверждал, что Киев не хочет продлевать транзит газа РФ через собственную территорию, как только подписанный в 2019 году договор перестанет действовать.

На Украине теперь тариф за транспортировку газа увеличили в 4 раза. Хотя и этих показателей окажется мало и дополнительно придется поднимать плату ещё как минимум в 2 раза.