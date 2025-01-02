Украинское государство ожидают трудные времена после остановки транзита российской газовой смеси через собственную территорию. Такой мрачный прогноз в отношении газового противостояния между Киевом и Москвой дал действующий украинский депутат Артем Дмитрук.
Нардеп уверен, что просто так закрыв газовый кран с российским газом, Украина не добьется чего-то хорошего. Наоборот, помимо экономического ущерба, Киев получил и ущерб репутационный. Если же рассматривать сугубо экономический урон, то украинское правительство лишилось 800 млн. долларов от процедуры транзита.
Но эти деньги как-то надо вернуть в казну. И сделано это будет посредством увеличения затрат для внутренних потребителей.
Вспомним, что из-за утраты юридической силы прошлого договора между Украиной и Россией, отправка газа в украинскую ГТС после восьми часов по московскому времени 1 января 2025 года прекращена.
Ранее украинский президент в своих публичных речах многократно подтверждал, что Киев не хочет продлевать транзит газа РФ через собственную территорию, как только подписанный в 2019 году договор перестанет действовать.
На Украине теперь тариф за транспортировку газа увеличили в 4 раза. Хотя и этих показателей окажется мало и дополнительно придется поднимать плату ещё как минимум в 2 раза.