В 2025 году данная тенденция продолжится с ещё более худшими перспективами для украинских ВС,

ВС России добиваются установления контроля над поселениями практически без боя, ведь ВСУ отказываются во многих случаях сражаться. Соответствующей негативной оценки в отношении пониженной стойкости и обороноспособности современных подразделений украинской армии придерживается Юрий Бутусов*

По мнению главного редактора «Цензор.нет», многие из освобожденных городов и посёлков Донбасса в 2024 году были оставлены отступающими украинскими подразделениями практически без активной вазы боестолкновений. И для этого есть веские причины. Например украинское командование отчего-то не смогло предусмотреть, что на наиболее крупные оборонительные узлы украинской армии противостоящие ВС РФ пойдут не в тяжелую лобовую атаку, а при долженствующей возможности попытаются обойти с флангов: при условии, если последние не сильно укреплены. И действительно, в украинском Генштабе про многие фланги своих укрепрайонов буквально забыли, из-за чего были очень быстро проиграны бои за Новогродовку и Селидово в ДНР.









Схожей тактики российские ВС придерживаются и при боях за крупные населённые пункты, когда городские агломерации, находящиеся под контролем ВСУ, обходятся по флангам, после чего, если украинские гарнизоны таких городов не успевают отойти, заключаются в оперативный обхват.

* – признан в России иностранным агентом