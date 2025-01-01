Благодаря новой тактической схеме российские штурмовики стали ещё проще и быстрей продвигаться вперёд.

Штурмовые подразделения российской армии вместе с БМП и БТР в своих стремительных атаках стали использовать и куда более современные транспортные средства, позволяющие добиваться новых побед благодаря своим особым свойствам, из-за чего войска РФ стали буквально неуловимыми, как только пересели на электроскутера. Соответствующую публикацию выпустила американская газета The New York Times.

Как указали иностранные корреспонденты, зримо увеличить темп российского наступления в Донецкой области помогло отечественной стороне задействование мотоциклов, квадроциклов и электросамокатов. С использованием такого транспорта наступление ВС России стало рассредоточенным, но не менее опасным для украинских защитных подразделений, - особо подчеркивают зарубежные репортёры.









Как пояснил украинский командир Дмитрий Павленко-Крыжешевский, если на горизонте показалась российская гусеничная машина, используемая как десантное средство, то атаковать её не представляет большой сложности – из-за низкой скорости и относительно слабых маневренных качеств. Но всё меняется, когда те самые перевозимые БМП или БТР 15 человек пересаживаются на электротранспорт. Тогда придется выделить на каждую такую транспортную единицу своего оператора или украинского солдата, что уже большая проблема.

Помимо юрких мотоциклов, у российских бойцов пользуются популярностью и квадроциклы, представляющие дополнительную проходимость.