Турецкую компанию очень интересуют итальянские технологии по производству силовых установок для тяжелых дронов.

Коммерческая организация из Турции – предприятие Baykar, тесно аффилированное с официальными властями турецкой республики и лично зятем турецкого президента, стало неожиданным покупателем разорившейся итальянской компании Piaggio Aerospace, чья история тянется ещё с XIX века. Соответствующие сведения предоставили сетевые журналисты ресурса Defense News. О том, что для данной сделки нет никаких юридических преград, в письменном порядке уведомило турецких партнеров итальянское промышленное ведомство.

В документе итальянского правительства указано, что Baykar стал победителем в борьбе с ещё одной компанией.

Совершим погружение в историческую справку, где узнаем, что Piaggio Aerospace была основана под наименованием Piaggio ещё в 1884 году, где на старте, за неимением на то время самолётов и иной воздушной техники, все свои силы посвятила, как фирма, выпуску морского и железнодорожного товарного ассортимента. А вот с бурным развитием авиации конструкторы компании смогли освоить самолетостроение в 1915 году, когда явили миру собственный самолёт.

Но помимо выпуска авиапродукции, инженерам организации были не чужды идеи сугубо наземных изделий, таких как всемирно известные мотороллеры Vespa.

В эпоху ВМВ итальянские специалисты смогли создать бомбардировщик тяжелого класса Piaggio P.108.

Но больше всего известность коммерческой фирме современного исторического периода принес известность бизнес-джет Piaggio P.180 Avanti, чей фюзеляж имел довольно модернистские формы.