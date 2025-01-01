Тем временем украинцы получили "новогодний подарок" от собственного правительства, предписавшего повысить газовикам стоимость газа для бытовых потребителей в 4 раза.

Украинские специалисты по газовым коммуникациям уведомили, что заявка на трансфер газа через территорию украинского государства на 1 января 2025 года стала равной нулю. Соответствующие сведения получили отечественные журналисты ТАСС, ознакомившись с информацией с сетевого ресурса «Оператор газотранспортной системы Украины».

В публикации подчеркивается, что околонулевые показатели передачи газа в сторону Украины наблюдаются уже и в зоне газораспределительного и компрессорного оборудования на известной станции «Суджа» российской Курщины.

Точно такие же цифры, эквивалентные математическому нулю, отмечены на газораспределительных станциях на входе газового потока в Молдавию и Словакию со стороны Украины.

Как ранее пояснил украинский президент в своих публичных выступлениях, украинское государство решило освободить себя от звания транзитера российского газа в каком бы то ни было направлении, как только договор между Украиной и Россией потеряет свою юридическую силу 1 января 2025 года. При этом Владимир Зеленский подчеркнул, даже если по украинским магистральным трубам будет идти не российский газ, а юридически уже выкупленный Европейским Союзом, то он всё равно против транспортировки такого газа через украинские земли.

Против остановки транзита российского газа выступали правительства Венгрии, Италии, Словакии и Австрии.