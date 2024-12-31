Следующими на очереди будут Покровск и Великая Новосёлка.

Российские штурмовые подразделения смогли вытеснить силы ВСУ из трёх производственных комплексов в городской агломерации Курахово, проинформировала собственных читателей редакция ТГ-канала отечественного медиа-управленца Владимира Соловьева.

Согласно актуальной сводке с передовой, были выбиты украинские военнослужащие с трёх кураховских заводов, что является довольно быстрой победой, учитывая сложность штурмовых действий промышленной зоны, возведенной в советское время с учётом всех возможных угроз.









Подчеркнем, что населённый пункт городского типа Курахово находится в 46 километрах западнее российского мегаполиса Донецк, расположенный на береговой линии местного водохранилища. Данный н.п. относится к географическим военным объектам оперативного назначения.

Предполагается что окончательной дозачистки Курахово и прилегающих территорий основной взор российского командования и крупных оперативных соединений будет направлен на Великую Новосёловку и стратегический в нескольких смыслах город-кладезь Покровск.