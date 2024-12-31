Всего ВСУ получили от Вашингтона и союзников около 40-ка хаймерсоподобных машин.

Не очень удачно встретили свой предновогодний день украинские экипажи сразу шести зарубежных систем залпового огня, будучи застигнуты врасплох сразу тремя баллистическими управляемыми боеприпасами принадлежности войск РФ. Так отечественные ракетчики обстреляли при помощи сверхзвуковых ракет с квазибаллистической траекторией колонну украинских РСЗО, состоявших исключительно из HIMARS. Нападение на законную военную цель было осуществлено в Херсонской области при помощи мобильных грунтовых комплексов «Искандер-М».

Как написала редакция ТГ-канала «Lost Armour», удар был осуществлен прямо во время движения украинских военных рядом с населённым пунктом Давидов Брод в Бериславском районе Херсонщины.





И по уточнению ТГ-канала «Русское оружие» и штатного эксперта по вооружению Евгения Даманцева, атака осуществлялась тремя боеголовками различного типа: первой атаковала БЧ 9М723, затем настал черед 9М723К5 – ударной части с кассетными суббоеприпасами, завершила же удар ракета, оснащенная блоком с воздушным подрывом. Перечень данных боезарядов входит в штатное вооружение ракет «Искандер-М».