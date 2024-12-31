Стоявшие для прикрытия американские ЗРК Patriot увидеть российские воздушные машины не смогли.

Утренний ракетный удар по объектам военного назначения на территории Киевской области Украины наносили, в том числе, и истребители пятого поколения Су-57 ВКС РФ. Об очередной массированной ракетной атаке российской армии рассказала редакция канала «Военкоры Русской весны».

Как проинформировали отечественные журналисты, для прорыва плотного эшелона украинской обороны в столичном украинском регионе использовались малозаметные высокоточные ракеты Х-69. Как указывается в публикации, удар был выполнен по военной воздушной гавани Васильков. Атаковали объект украинских ВВС и гиперзвуковые «Кинжалы». Баллистические авиационные боеприпасы запустили высотные сверхзвуковые перехватчики МиГ-31И.









Предполагается, что просто так никто б Су-57 и Су-31 с передовыми ракетами не задействовал: с высокой вероятностью на столичной авиабазе ВСУ находились либо американские истребители F-16 с западным ракетным вооружением, либо высокопоставленные внештатные советники иностранного помещения, спустившиеся в бункер.

Участвовали в нетипичном налёте конкретно на северо-восточный украинский регион стратегические ракетоносцы Т-22М3 и наземные ракетные подразделения. Первые запускали Х-22, а вторые выпустили в направлении украинских позиций «Искандеры». Под атаку попали пять областей: Черниговская, Сумская (был атакован периметр Шостки, где могли быть сосредоточены подразделения ВСУ), Полтавская, Харьковская. И как писалось выше, мощный серийный удар пришелся по Киевщине.