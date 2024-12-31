Киев свой шанс на "ничью по очкам" упустил весной 2022 года.

47-й президент Североамериканского государства Дональд Трамп должен держать в уме у себя, что Москва при любых исходах выйдет победительницей в противоборстве с Украиной. Соответствующей позиции придерживается военный блогер из Великобритании Александр Меркурис.

Как заявил иностранный аналитик в беседе, записанной специально для ютьюб-канала Daniel Davis / Deep Five, российские подразделения уже который год доминируют на поле боя в столкновении с украинскими ВС и только наступают, оттесняя в постоянном режиме ВСУ. Нет такой силы, которая заставит ВС РФ отказаться от атак, как и показана полная неспособность вашингтонской администрации что-либо сделать посредством санкционного давления. Не помогут Киеву и поставки любых конвенциональных типов вооружений, существующих в арсенале американской армии.









Уведомил Меркурис и о том, что гипотетические мирные переговоры не будут для Киева простыми: Москва будет жесткой на таких встречах в желании добиться своих условий.

А мы напомним, что Трамп во время предвыборной компании дал обещание в течение суток прекратить вооруженный конфликт между Украиной и Россией. Всего журналисты издания Axios насчитали 33 таких заявления.