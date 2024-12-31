Защититься от таких беспилотников без физического противодействия невозможно.

Передовые российские беспилотники атаковали дуплетом попавший под прицел немецкий танк Leopard 2, принадлежащий ВСУ и обнаруженный в пределах курского приграничья. Соответствующие кадры разместили в мировой сети журналисты ресурса ANNA NEWS.

И что явно не порадует аналитиков украинского Генштаба, отечественные дроны с управлением посредством оптоволоконного шнура стали действовать не только в светлое время суток, но и нанося удары под покровом темноты: то есть теперь нет времени, когда от беспилотников можно относительно надёжно спрятаться из-за соответствующих ограничений.









Что интересно, задокументировать именно синхронную атаку на зарубежный актуальный образец танковой мысли одной из стран НАТО смог сам БЛА, записавший видеопоток с ударом по германской тяжелой бронетехнике другого дрона.









А мы напомним, что отличаются передовые российские беспилотники от обычных fpv-коптеров. Всё дело в управлении: в оптоволоконных дронах радиоканал, как это используется в «классических» ДПЛА, заменен на более стойкий цифровой сигнал, передаваемый посредством гибкого кабеля. Помимо защиты от РЭБ, такое решение позволяет осуществлять видеосвязь до момента самого удара и транслировать видеопоток с высоким качеством изображения.









И по комментариям от российских солдат, ВСУ, действуя в Курской области, почти не задействуют советскую и украинскую технику. Делая выбор неизменно в пользу образцов вооружения североатлантического альянса.