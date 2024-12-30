Тот самый метод кинетического перехвата в действии.

Украинский дрон, представляющий серьёзную опасность массой сбрасываемых ударных боеприпасов, был успешно уничтожен без использования актуальных средств физического воздействия, созданных военными: снарядов или воздействия плотной струей огнеметной смеси.

Для перехвата тяжелого беспилотника украинской армии «Баба Яга», переоборудованного из сельскохозяйственного гексакоптера, потребовался лишь маленький юркий fpv-коптер российских ВС, вооруженный в качестве средства кинетического воздействия обычной древесной палкой.









Так в момент атаки, по сведению ТГ-канала «Военный осведомитель», украинская воздушная техника выступала в роли носителя нескольких минных зарядов: то есть была обезврежена непосредственно во время боевой миссии, пытаясь переместиться к российским позициям.

Тем временем российские военные для уничтожения небольших украинских ДПЛА вооружаются дробовиками или специальными надстройками на ствол штатных АК, превращающих обычный «Калашников» в ружье для метания специальных противодронных патронов.