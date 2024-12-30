Кажется "Орешник" Польшу не впечатлил. Требуется уже "Авангард".

Официальная Варшава, не откладывая в долгий ящик, проявляет упорное намерение в реальных действиях, начнет строительство асфальтового шоссе к государственной границе Польши и России, проходящей рядом по линии Калининградской области. Постройка дороги нужна для ускоренной транспортировки крупных армейских войсковых соединений.

Такие сведения представили в журналистском разговоре информаторы из военной и политической ветки польской власти в беседе с корреспондентами американской газеты Financial Times.









По мнению одного из источников, как только надёжная дорога появится прямиком к российской границе с Калининградской областью, то так называемые потенциальные нарушения безопасности будут устранены в наиболее короткий срок польскими военнослужащими. Об этом рассказал Мачей Дущик – высокопоставленный представитель национальной системы МВД Польши.

Помимо мер по строительству дороги к границе с Россией, польские инженеры к летнему периоду будущего года до конца дооборудуют защитную инфраструктуру вдоль государственной границы с белорусской республикой. Данная фортификационная полоса вытянулась на 400 километров.