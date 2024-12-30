Этому поспособствовали последние действия США, решившие разместить ракеты в Европе.

Москва намерена отменить запрет на развертывание собственных ракет средней и малой дальности. Соответствующей информацией поделился главный российский дипломат. Сергей Лавров объяснил текущую позицию Кремля тем, что сегодняшняя политика Вашингтона изрядно повысила градус потенциальной эскалации, когда Белый дом решил разместить собственные ракеты средней и малой дальности на территории Европы.

Как пояснил глава российского МИД, США не стали прислушиваться к ранее озвученному совместному мнению РФ и КНР, которые пожелали американскому правительству воздержаться от эскалирующих действий в различных регионах планеты Земля. К таким действиям безусловно можно назвать монтаж ракетных систем средней и малой дальности.









Одним из ответных шагов на такие американские действия как раз и можно назвать запуск гиперзвукового управляемого боеприпаса «Орешник» по военно-производственным мощностям «Южмаша», расположенного в городе Днепр.

Подытожил Лавров тем, что мораторий на размещение РСМД уже фактически бесполезен и осталось лишь юридически закрепить меры по отказу от его выполнения.

В Североамериканском государстве решили в 2026 году начать размещение на территории ФРГ дальнобойных управляемых систем, в том числе гиперзвукового характера.