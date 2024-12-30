Старшие офицеры ВСУ на местах не смогли угадать направление тактических действий ВС России и пропустили локальный удар.

Передовые подразделения российских штурмовиков смогли сломить сопротивление украинских военных, оборонявших местную ж\д-станцию, расположенную севернее Часова Яра. О плохих оборонительных перспективах украинских подразделений, задействованных в городских боях в защитном периметре Часова Яра рассказал офицер ВСУ «Мучной». Слова последнего приводят журналисты сетевого ресурса «Страна.ua».









Как заявил украинский военнослужащий, на момент сообщения жаркие сражения уже развернулись в центральной части городской агломерации Часова Яра.









По пояснениям «Мучного» выходит, что старшие офицеры ВСУ не смогли сконцентрировать необходимое количество личного состава на вышеобозначенном участке украинской обороны в районе железнодорожной станции, из-за чего локальное боестолкновение за контроль жд-объектом было вчистую проиграно бойцами ВСУ, так и не сумевшими предвосхитить тактический замысел российских визави.

Похвастаться успехами могут и российские военные, действующие и на торецком операционном участке: здесь ВС России продвинулись к местному террикону, расположенному рядом с шахтой №10. Российским подразделениям осталось совсем немного, чтобы дойти до основного защитного рубежа украинских военных — шахты «Торецкая», резюмировал «Мучной».