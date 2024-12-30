США так и не передали Берлину перспективную систему THAAD.

Закрытый доклад дипломатического ведомства Германии о слабой подготовленности немецких вооруженных сил к потенциальной атаке «Орешника», точнее об полном отсутствии «вооруженного иммунитета» к отечественному баллистическому боеприпасу, способному разгоняться до 10 Махов, ввел немецкое общество в крайне беспокойное состояние. Об этом проинформировали собственных читателей журналисты местного издания Bild, чей информатор из стана германских чиновников сумел уже ознакомиться с секретным файлом.

По данным издания, кабинет министра иностранных дел Германии Анналены Бербок обратился к представителям бундесвера и ряду военных аналитиков с целью собрать объемный анализ. В перечне секретных бумаг предполагалось рассчитать, насколько немецкие ВС готовы к противоборству с гиперзвуковой ракетой «Орешник».





Как выяснили корреспонденты Bild, стартовым механизмом для секретного исследования послужило пари российского общенационального лидера Путина, который предложил перейти к дуэли между западными передовыми комплексами ПВО и «Орешником».

Как выяснилось в ходе скрупулезного анализа, отечественная ракета не оставила бы ни единого шанса бундесверу и его вооружению в попытке сбить российский боеприпас с шестью ударными блоками, каждый из которых имеет индивидуальное полётное задание и оснащен несколькими суббоеприпасами. Снижает шанс на успешную борьбу с БРСД и высокая маневренность последней.