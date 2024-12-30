Свои гарантии безопасности Украина потеряла весной 2022 года в Стамбуле.

47-й президент североамериканского государства Дональд Трамп в силовой манере предложит высшим украинским чиновникам мирный документ с Россией. В соглашении от Трампа не будут предложены гарантии безопасности для украинского государства. О неприятном варианте развития событий для Киева указывается в свежей публикации Financial Times, чьи корреспонденты попытались предугадать вероятные события 2025 года.

Помимо отсутствия гарантий безопасности, журналисты вызвали беспокойство у собственных проукраинских читателей и прямым намеком на кратное снижение санкций против РФ – их предлагается смягчить.





Как подытожили репортёры, разрешение украино-российского конфликта будет одним из пунктов грандиозной сделки между Вашингтоном, Москвой и Китаем. Подразумевается, что США так же уступят РФ и КНР несколько сфер влияния. Разумеется, такой ход со стороны американского правительства затронет и ближайших партнеров Штатов: им придется самим обеспечивать свою безопасность.

По одной из версий, Трамп может выслать приглашение российскому общенациональному лидеру в собственную резиденцию в Мар-а-Лаго через год на ноябрь.