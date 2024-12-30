Высокоскоростной боеприпас способен сбить перспективный орбитальный бомбардировщик ВВС США X-37В.

Важные для управления всего НАТО воздушные борта с самой высокой вероятностью были бы перехвачены российским современным комплексом С-500, если бы на то возникла оперативная необходимость. В этом в авторской публикации уверены военные аналитики журнала Military Watch Magazine.

В материале зарубежные репортёры напомнили читателям, что ЗРК С-500 «Прометей» теперь поменял собственный статус с полигонного образца на статус «действующего вооружения». Об этом прямо сказал руководитель российского Генштаба Валерий Герасимов, заявивший о первом полке армии РФ, вооружённом С-500.

Как пояснили специалисты по зенитному управляемому вооружению, российский «Прометей» опасен прежде всего для самолётов-танкеров и самолётов-разведчиков, как и для самолётов управления: без этих операционных воздушных средств, ВВС североатлантического альянса практически бесполезны как действующая войсковая компонента.

Подчеркнули в статье и отличия С-500 от своего предшественника С-400. «Прометей» заточен под перехват ещё более быстрых воздушных объектов, доставая их на высоте, выше, чем это был способен сделать «Триумф». По силам С-500 и сбитие спутников и управляемых боеприпасов типа МБР.

Не в последнюю очередь российский мобильный ЗРК хорош своей мобильностью и подвижностью, что делает его по своему уникальным, отметили журналисты MWM.

О том, что С-500 сможет сбить и цели в ближнем космосе, рассказывал ранее эксперт Игорь Коротченко.