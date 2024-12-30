По словам зарубежного аналитика, нет ни единой причины, которая представляет хотя бы миниатюрный шанс, что оборона ВСУ в пределах города будет стабилизирована.

Лишь делом нескольких дней осталось ждать, как донецкий город Курахово окончательно уйдет из-под контроля украинской армии, после чего последней ничего не останется, как уйти и из окрестностей данной городской агломерации. В этом уверен британский военный блогер Александр Меркурис.

И как только украинским подразделениям настанет черед отступиться от Курахово, то и южный фас обороны ВСУ, в рамках тактического отступления придется бросить оборонять.

Но хуже всего себя чувствуют украинские солдаты и офицеры, вынужденные находиться на территории местной ТЭС, потому что из-за запоздалых приказов Генштаба ВСУ им приходится сражаться в плотном окружении из российских сил.

Единственное, что остаётся украинскому гарнизону Кураховской ТЭС – это повторить действия своих побратимов во время минувших битв за Авдеевку и Угледар, когда пришлось убегать с укреплений ВСУ в разгар зимнего ненастья прямо через размокшие поля. Разумеется, спокойно отступить со всем вверенным имуществом, ВС РФ не дадут: по отходящим украинским порядкам будет вестись огонь из всего что стреляет и летает.

По последним сведениям от российских военкоров, вся жилая застройка кураховской городской агломерации уже свободна от присутствия ВСУ.