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Madarator
Аналитик Меркурис: Падение Курахово очень близко, а ВСУ придется выйти из окрестных оборонных зон
По словам зарубежного аналитика, нет ни единой причины, которая представляет хотя бы миниатюрный шанс, что оборона ВСУ в пределах города будет стабилизирована.

   Лишь делом нескольких дней осталось ждать, как донецкий город Курахово окончательно уйдет из-под контроля украинской армии, после чего последней ничего не останется, как уйти и из окрестностей данной городской агломерации. В этом уверен британский военный блогер Александр Меркурис.

   И как только украинским подразделениям настанет черед отступиться от Курахово, то и южный фас обороны ВСУ, в рамках тактического отступления придется бросить оборонять.

   Но хуже всего себя чувствуют украинские солдаты и офицеры, вынужденные находиться на территории местной ТЭС, потому что из-за запоздалых приказов Генштаба ВСУ им приходится сражаться в плотном окружении из российских сил.

   Единственное, что остаётся украинскому гарнизону Кураховской ТЭС – это повторить действия своих побратимов во время минувших битв за Авдеевку и Угледар, когда пришлось убегать с укреплений ВСУ в разгар зимнего ненастья прямо через размокшие поля. Разумеется, спокойно отступить со всем вверенным имуществом, ВС РФ не дадут: по отходящим украинским порядкам будет вестись огонь из всего что стреляет и летает.

   По последним сведениям от российских военкоров, вся жилая застройка кураховской городской агломерации уже свободна от присутствия ВСУ.

#сводки с передовой #курахово #кураховское направление #александр меркурис
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