Недружественная политика новоизбранных властей молдавской республики ещё больше усугубляет ситуацию на "газовой ЛБС".

С первого дня нового года Молдавия с самой высокой вероятностью останется без голубого топлива с российской пропиской: всё из-за того, что местные власти так и не смогли найти финансовые средства для погашения задолженности перед отечественным газовым гигантом. О проблемах во взаимодействии между «Газпромом» и «Молдовагазом» информирует пресс-служба российской компании в собственном ТГ-канале коммерческой организации.

Как подчеркнули представители «Газпрома», молдавская сторона на регулярной основе «забывает» о собственных платежных обязательствах, которые предельно точно указаны в письменном договоре сторон. А за нарушение действующего контракта предусмотрены санкции.





Согласно последним, «Газпром» по юридическому праву введёт с 1 января с 8 часов по московскому времени полное блокирование газовых поставок на территорию Молдовы. Блокирование будет продолжаться ровно до тех пор, пока снова разрешить доступ российского газа на земли Молдовы не решат в правлении «Газпрома».

Помимо остановки газовых поставок, в российской компании могут прибегнуть и к расторжению действующего контракта, после чего потребовать компенсации убытков и выплаты всех набежавших штрафов.

В минувшем ноябре высказался по поводу долга перед «Газпромом» и молдавский премьер Дорин Речан, сказавший, что официальный Кишинев ничего платить Москве за газ не будет, так как «никакого» долга в 709 млн долларов у Молдовы перед Россией нет.