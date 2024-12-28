Причем так как газ сжиженный, то Брюсселю придется раскошелиться существенно за взаимодействие с Москвой.

Европа и Азия столкнутся в конкурентной непростой борьбе за сжиженный природный газ, государственная прописка которого определенно будет значиться как российская. О том, что с введением санкций нужда в российском голубом топливе в Европе никуда не исчезла, в свежей публикации проинформировали собственных читателей репортёры Bloomberg.

В журналистском материале особенно подчеркивается, что на словах в рамках жарких дискуссий европейские высокопоставленные чиновники выступают за введение запрета на поставки отечественного СПГ, но дальше воинственной риторики пока дело не сдвинулось: тем более в уходящем году европейские государства приобрели самые большие объемы газа Москвы.









Но Европе нет времени расслабляться – российский газ нужен не только Евросоюзу, но и Азии. Подхлестывает рост цен на ископаемое топливо и то, что запасы газового концентрата в европейских хранилищах сократились на 75% раньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подтверждает информацию о том, что в рамках публичного дискурса представители Европы говорят одно, а по факту продолжают увеличивать взаимодействие с Москвой по части приобретения отечественного газа, рассказал вице-премьер Александр Новак. По его данным, РФ продала на 20% больше газового топлива Европе чем в прошлом году.