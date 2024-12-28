Именно поэтому Трамп так настойчиво требовал от Байдена увеличить верхнюю планку Госдолга, но потерпел первое политическое поражение на своём посту избранного президента.

Астрономическая сумма в 36,2 триллиона долларов является сегодняшним денежным эквивалентом Государственного долга Североамериканского государства. Причем данная сумма «не устаканилась», а продолжила свой уверенный рост, поднявшись на год сразу на 7%, что составляет порядка 2,4 трлн. долларов. Журналисты РИА Новости выяснили, что тот самый годовой рост Госдолга США в 8,5 раз больше, чем сумма всей задолженности российского государства – 286,3 млрд. долларов. Соответствующие данные были получены путем финансового анализа документов Министерств финансов США и РФ.

Как пояснили отечественные репортёры, текущий госдолг официального Вашингтона в 126 раз превышает российский.









Увеличилась и доля государственных заимствований Белого дома. За минувшую пятилетку США заняли в 1,6 раза больше, чем за прошлый временной отрезок.

И как отметили в публикации «Новостей», главное проблемное наследство, которое оставляет уходящая администрация Байдена Трампу, это не торговые сражения с КНР или качественно низкие взаимоотношения США и РФ, а очень быстрый рост национального госдолга. Из-за чего федеральное правительство, сформированное Трампом, не сможет подстегнуть экономику, как и остановить инфляцию.

По мнению бизнесмена Илона Маска, США вступили на скользкую дорожку феноменально быстрого банкротства. И если ничего не предпринять экстраординарного, то Америку точно ничего хорошего не ждёт в экономике.