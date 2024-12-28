Самолёт создан всего лишь год назад и не уступает по своим свойствам зарубежным аналогам.

Отечественное оборонное ведомство получило от российской компании очередную партию самолётов. Но речь идёт не об боевых машинах, а о не менее важных для военных пилотов ВКС РФ учебных воздушных средствах. Так сотрудник Уральского завода гражданской авиации, чья деятельность заключается в составлении пресс-релизов, сообщил об отправке двух экземпляров учебно-тренировочных бортов. Военному ведомству были предоставлены УТС-800, о чем рассказали корреспонденты ТАСС.

По информации от журналистов, УТС-800 сначала будут испытаны на военных полигонах.









Прокомментировал радостную новость для российских военных лётчиков и информатор РИА Новости, имеющий связи в отечественном ОПК. Специалист назвал самолёты УТС-800 актуальным учебным пособием, чья внутренняя начинка состоит из актуальных систем безопасности полётов и точно не хуже, чем западные образцы.

Как пояснили в редакции «Новостей», УТС-800 необходим для получения первоначальных навыков пилотирования. Именно поэтому силовым сердцем машины является турбовинтовой мотор. Самолёт представляет собой новинку, разработанную инженерным и конструкторским коллективом УЗГА всего лишь год назад.