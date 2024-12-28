Украинский энергетический объект после удара получил тяжелые повреждения.

Очевидцы, проживающие в украинском городе Днепр, записали кадры массированного ракетного удара по Приднепровской ТЭС, атакованной три дня назад 25 декабря.

Энергетический объект, генерирующий, помимо электроэнергии, ещё и тепло, подвергся атаке как минимум пяти ракет ВКС РФ. В момент начала записи над защитным периметром ТЭС уже вздымался клуб черного дыма. Именно так выглядят последствия попадания мощного боеприпаса.

После этого раздался ещё один взрыв, озаривший небо алым всполохом.





Если посмотреть вправо от центрального кадра, то можно отметить менее яркие вспышки – это след от тепловых ловушек, предназначенных для отвлечения на себя внимания зенитных управляемых перехватчиков украинских ПВО. И действительно, для зенитной ракеты, ориентирующейся по выделяемому во время работы ракетного двигателя тепла, более контрастная тепловая цель выглядит и и более приоритетной в уничтожении.





В конце слышно и видно, как три отечественных крылатых боеприпаса довершают разгром местной ТЭС.

По уточненным данным, всего 25 декабря по энергетической инфраструктуре бывшего Днепропетровска ударило около 16 ракет. Последствия оказались серьёзными, о чем проинформировала организация ДТЭК.