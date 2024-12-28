Но без "новых солдат" Украину неминуемо ожидает поражение

Официальные представители Североамериканского государства согласовали очередной акт военной помощи Украине, совокупная стоимость которого эквивалентна 1,25 млрд. американских долларов. Соответствующей информацией располагают журналисты издания Associated Press, получившие приватные данные посредством тайной встречи с осведомленным источником.

На такой шаг Вашингтон вынужден пойти из-за того, что наступление календарной даты 20 января всё ближе, как и выше шанс, что после инаугурации Трампа Киев и вовсе останется без американской поддержки, как раз и позволявшей до недавних событий держаться украинской армии на плаву.

Как указывается в публикации, новый военный пакет поддержки в большей части состоит из снарядов, в том числе зенитных, в список которых входят боеприпасы для комплекса ПВО HAWK.









Получит украинская армия и управляемые боеприпасы для переносных систем Stinger, 155-мм и 105-мм крупнокалиберные снаряды для самоходной и стационарной артиллерии.

Предполагается, что официально Вашингтон подтвердит факт новых поставок Киеву в грядущий понедельник.

Отметим, что сегодняшняя плоскость проблем украинской армии не лежит исключительно в дефиците ракет, снарядов, ЗРК и иного военного оборудования. Украинскому Генштабу уже не хватает простых пехотинцев, необходимых для удержания протяженной на 1000 километров ЛБС. Из-за чего в ВСУ всё чаще и чаще возникают оперативные кризисы.