В 2024 году военные чиновники США отправили Украине примерно 500 ракет ATACMS, но когда Байден одобрил нанесение ударов вглубь РФ, у ВСУ таких ракет оставалось около 50 единиц.

Когда украинские военные получили разрешение от официального Вашингтона использовать для ударов в глубину российской территории ракеты ATACMS, данных высокоточных боеприпасов на вооружении ВСУ оставалось не более 50 единиц. Об рассказали в свежей публикации The New York Times американские журналисты.

Корреспонденты зарубежного издания после беседы с американскими чиновниками выяснили, что к весне 2024 года военные чиновники США отправили Украине примерно 500 ракет ATACMS, изъятых из собственных ракетных арсеналов Пентагона. После украинские военные атаковали данными высокоточными снарядами регионы РФ.





А когда Байден одобрил нанесение ударов вглубь РФ, у ВСУ таких ракет оставалось немногим около 50 единиц.

И как уточнили сотрудники NYT, высоких шансов, что Вашингтон передаст снова ещё несколько партий управляемых дальнобойных боеприпасов, теперь уже нет.

Сейчас правительственные чиновники Североамериканского государства предупредили своих украинских коллег, что им теперь требуется более избирательно подбирать новые цели для ударов из-за дефицита на балансе ATACMS.