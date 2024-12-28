В ИА справедливо отметили, что удар по Курской области растянул украинские позиции, заставив Генштаб ВСУ для укрепления протяженной ЛБС уменьшить плотность собственных оборонительных укрепленений.

Киев вместе с партнерами выражают опасение в беседе между собой, что атака на приграничье Курской области сделала возможным ещё большее увеличение линии боестолкновений с российской армией, информирует собственных читателей Associated Press.

В ИА справедливо отметили, что удар по Курской области растянул украинские позиции, заставив Генштаб ВСУ для укрепления протяженной ЛБС уменьшить плотность собственных оборонительных укреплений, тем самым уменьшив одновременно и глубину и мобильность рассредоточенных украинских подразделений.

Так в ходе недавней встречи в Киеве стороны пришли к общему мнению, что битва ВСУ в курском приграничье значительно увеличила темп российского наступления на востоке Украины.

И уже по мнению самих украинских военных, данные действия похожи на подыгрывание высших украинских чиновников Москве, решивших тем самым поскорей «передать» Донбасс России, затеяв ничем не обоснованное наступление на российский приграничный регион.

А мы напомним, что помимо слабой насыщенности ЛБС со стороны украинских сил, Киев очень сильно зависим от малого количества боеспособной пехоты, из-за чего и случаются провалы тактического уровня всё чаще и чаще в битве за Донбасс.