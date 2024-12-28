Скорость, высокая маневренность и множественность ударных частей практически не оставляют шанса немецким зенитчикам.

У ФРГ абсолютно нет систем вооружения, которым по зубам успешное противодействие новейшему проекту российской баллистической ракеты со множественными ударными блоками. Об отечественном гиперзвуковом «Орешнике», методов борьбы с которым на 100% лишены немецкие вооруженные силы, даже решившие использовать американские системы противовоздушной обороны, такие как ракетные комплексы Patriot PAC-3 MSE со сверхсовременными кинетическими перехватчиками, собственным читателям решили рассказать корреспонденты Bild, которые смогли получить доступ к секретному документу германского МИД.

Журналисты выяснили, предварительно ознакомившись с файлом с ограниченным доступом, что канцелярия министра Анналены Бербок сделала специальный заказ, в котором делался запрос на шансы оказать эффективное противодействие «Орешнику», если его пожелает сбить Украина или Германия. Изучить все нюансы и рассказать всё высокопоставленной чиновнице Бербок, должен был офицер связи немецкой армии в тесном взаимодействии с аналитиками и специалистами по проблемам ПРО.

По итогу доклада очень быстро выяснилось, что Берлин ничего не сможет противопоставить современной российской БРСД: даже если попробует перехватить высокоскоростную воздушную цель при помощи ЗРК Patriot.

По мнению немецких военных докладчиков, «Патриот» американского производства абсолютно не годится для данной задачи, потому что на стороне «Орешника» сразу три преимущества: гиперзвуковая скорость, способность активно маневрировать и сразу использовать несколько ударных блоков, каждый из которых трудно перехватить.