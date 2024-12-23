Не переходите по подозрительным ссылкам и будьте в курсе всех ухищрений киберпреступников в режиме 24\7.

Киберпреступники переходят на новую схему мошенничества, главная цель которой – воровство аккаунтов «Госуслуг». Для этого аферисты создают поддельные сайты, дающие ненастоящие номера служб поддержки. После чего с высокой легкостью и эффективностью крадут доступ к настоящим аккаунтам у зарегистрированных пользователей российского сервиса.

Так представители отечественной компании DLBI, занимающейся поиском утечек данных и уязвимостей в онлайн-системах, провели соответствующую беседу с журналистами из РИА Новости.

Мошенники, используя на первоначальном этапе хакеров, отсылают SMS-сообщения, содержащие в себе сведения о якобы провалившейся попытке в хода в ваш личный аккаунт на «Госуслугах» или сообщающие о попытке взлома. В дополнение в таких смс-рассылках указываются контактные номера, принадлежащие аферистам.









После, если жертва поверила в уловку и действительно считает, что перезвонив по указанному номеру беседа ведётся с официальными сотрудниками компании, ей будет со стороны преступников легче манипулировать и заставлять действовать.

Но массовому распространению такой схемы мешает сложность масштабной рассылки СМС и трудность организации поискового продвижения фишинговых порталов и фейковых сайтов.

В качестве эффективной меры противодействия таким преступным мерам главный управляющий DLBI Ашот Оганесян рекомендовал быть всегда в курсе последних веяний в мире подобных угроз и знать наизусть настоящий контактный номер службы поддержки «Госуслуг».