Такой тип дрона эффективен как при поражении стационарных целей, так и для поражения мобильных объектов.

Специалисты по беспилотному управляемому вооружению концерна «Калашников» придумали и воплотили в прочном пластике современный дрон-камикадзе под наименованием «Куб-10Э», отличающийся от предшественника увеличенной дальностью полёта. Соответствующие сведения довёл до журналистов ТАСС главный управляющий организацией Алан Лушников.

По данным топ-менеджера, ударный БЛА «Куб-10Э» предназначен, прежде всего, для разрушения командных центров, наземных стационарных или мобильных комплексов ПВО и РЭБ, выведения из строя легкобронированной техники, такой как БТР, БМП или колёсные бронеавтомобили.









Не раскрывая важных сведений по пределам максимальной боевой эффективности, генеральный директор указал, что новая разработка заметно лучше чем её предшествующие вариации по данному показателю.

По сведениям инженеров, придумавших новинку, стартовой площадкой для беспилотника служит пневматическая катапульта. Во время своего полёта эффективная скорость дрона составляет примерно 100 км\ч с высотным маневрированием в коридоре от 100 метров до 2,5 км.