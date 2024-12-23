Теперь оператор тяжелого ПТРК может управлять системой с расстояния до 100 метров, а сам комплекс становится неподвластен РЭБ.

Отечественные конструкторы придумали систему дистанционного управления, предназначенную для управления противотанковым ракетным комплексом «Конкурс-М».

Как пояснил главный управляющий концерна Алан Лушников в беседе с журналистами из ТАСС, организация добыла разрешительные файлы на набор блоков для ДПУ, устанавливаемых на ПТРК «Конкурс М».

Причем ускорителем для внедрения данного блока ДПУ послужила российская СВО и её опыт: новая разработка позволит операторам ракетной установки выполнять свои непосредственные боевые обязанности на отдалении до 100 метров от пусковой трубы, находясь тем самым в безопасности. Причем для приведения набора к бою с учетом всех нюансов будет затрачиваться времени до одной трети часа, что не так много. Сам комплекс для защиты от целенаправленного воздействия РЭБ коммутируется с управляющим оборудованием посредством проводного кабеля.

Подчеркнем, что «Конкурс-М» является хоть не самым современным, но весьма ценным российским ПТРК – всё из-за надёжности и простоты в оперировании, которые идеально сочетаются с достойными тактико-техническими характеристиками. А боеприпасы, используемые для уничтожения даже тяжелобронированных образцов бронетехники, такие как зарубежные танки актуальных поколений, не оставляют ни единого шанса бронемашинам, обладающим защитой, эквивалентной 800 мм гомогенной стальной брони и дополнительно защищенными блоками динамической защиты. Из-за использования ударных ракет с тандемными головными блоками у таких танков и тяжелых БМП просто нет ни единого шанса против «Конкурса-М».

Данный вид ПТРК рассчитан на стрельбу в 4000 метров.