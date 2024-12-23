Тем временем в Бельгии и Дании решили поставить на паузу передачу ВСУ F-16.

Отечественная армия в своё распоряжение получила новую партию передовых и актуальных боевых самолётов – тяжелые истребители пятого поколения Су-57 и многофункциональные истребители-бомбардировщики поколения 4++ – Су-34НВО. Причем Су-57 руководитель Ростеха Сергей Чемезов назвал «королем неба» – всё из-за совершенных тактико-технических характеристик данного экземпляра, долженствующего в скором будущем получить представленный ранее так называемый «двигатель второго этапа» с плоскими соплами, позволяющими добавить истребителю в низкоскоростной маневренности и повышенной скорости полёта.









Чемезов так же высказался по поводу вариативности подвластных российскому самолёту целей, с которыми последний призван легко справиться: все благодаря разнообразию управляемого ракетного вооружения, демонстрирующего высокие боевые качества в независимости от времени суток за кабиной пилота и устоявшейся погоде. Впрочем, Су-57 по плечу и трудная помеховая атмосфера различных комплексов РЭБ, используемых оппонентом: при всех вышеперечисленных условиях воздушные, наземные или надводные цели будут поражены.









Раздал долю хвалебных комментариев российский топ-менеджер из сферы ОПК и в адрес обновлённого Су-34, который так же может бороться как с истребителями оппонента, так и с сугубо наземными целями, используя планирующие бомбы и управляемые ракеты различной дальности пуска.

Помимо бомбардировочных функций Су-34НВО может брать на себя роль самолётного разведчика, указывая цели для последующего уничтожения ракетным подразделениям ВС РФ.