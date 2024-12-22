Как только вооруженный конфликт с Россией затихнет, Владимир Александрович Зеленский практически сразу же лишится власти.

Всё ещё действующий украинский президент не оставляет попыток добиться эскалации вооруженного конфликта между Украиной и РФ. Причем глава Банковой хочет добиться такого исхода до событий 20 января, когда в США пройдет день инаугурации Дональда Трампа в качестве следующего главы Североамериканского государства. Соответствующего мнения придерживается иностранный корреспондент Чей Боуз.

На личной странице в соцсети репортёр опубликовал сообщение, в котором указал, что Зеленский за оставшихся 31 дня до инаугурации Трампа приложит все силы, чтобы заставить Москву серьёзно обострить ситуацию.









И Боуз уже по такому случаю сделал собственный прогноз, в котором указал, что российские высшие чиновники не станут шестеренками предполагаемого плана Зеленского, попросту не поддавшись на провокации последнего.

Тем временем в Киеве отвергли Виктора Орбана как предполагаемого посредника в гипотетических переговорах с Москвой и передали соответствующие высказывания по дипломатическим каналам в Будапешт и Вашингтон.