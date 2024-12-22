Без участия Североамериканского государства ВОЗ лишится львиной доли финансирования.

Будущая администрация Дональда Трампа, часть из которой с самой высокой вероятностью станут действующими чиновниками и будут оказывать помощь новому главе Овального кабинета во время его 4-летнего правления, высказалась в беседе с экспертами, что Вашингтон вынашивает планы сделать громкое заявление, посвященное членству США в ВОЗ. Именно 20 января, когда в Североамериканском государстве пройдет день инаугурации Трампа, последний намерен покинуть Всемирную организацию здравоохранения от лица Штатов, подписав соответствующий документ. Такими сведениями располагают журналисты Financial Times.

В репортёрском материале подчеркивается, если так действительно случится, то ВОЗ потеряет существенную часть своего бюджета, как и окажется не в состоянии оказывать эффективное сопротивление крупным медицинским кризисам.









Напомним, что Трамп ещё во время своей первой президентской каденции в 2017-2021 годах подвергал острой критике ВОЗ неумению противостоять пандемии коронавируса, прошедшейся словно огнем и мечом по всей планете. Из-за чего вашингтонская администрация поставила на паузу взносы США в неё и публично сделали заявление, в котором огласили разрыв о сотрудничестве.

Но уже в 2021 году пришедший на замену Трампу Байден отменил постановление первого и вернул Штаты в ВОЗ.