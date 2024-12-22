И это ещё "восточно-азиатский экспресс" не начал действовать.

Российские штурмовики под прикрытием удачно складывающихся погодных условий смогли значительно продвинуться в атакующем направлении Суджи. Соответствующими сведениями делится украинский военнослужащий в офицерском ранге «Алекс», о чем пишет сетевой ресурс «Страна.ua».

По данным украинских журналистов, правый фас Курского выступа, где держали полевую оборону украинские бойцы, не смог стать ощутимым препятствием для довольно хорошо скоординированной атаки российских военных, сумевших показать существенный темп продвижения, значительно приблизившись к городу Суджа. Область прорыва составила два километра в глубину и два километра в ширину, - прокомментировал неприятное событие для украинского Генштаба лейтенант «Алекс».









OSINT-ресурс, плотно сотрудничающий с украинской разведкой, никак не прокомментировал данное событие: видимо осознанно умолчав о важном успехе ВС РФ на фоне и без того удручающего положения военных ВСУ на покровском и кураховском операционных направлениях.









Подтверждается информация свыше об успехе российских ударных групп в курском приграничье от отечественных источников, где военные паблики РФ в минувшую субботу отметили, что была проведена прекрасно организованная атака по вектору удара к Махновке и заметным перемещениям в периметре населённого пункта Русское Поречное.