Из-за надвигающегося глобального проигрыша Украины на Западе уже не знают, как предложить России как можно скорее невыгодные переговоры.

Триумфатор президентских выборов, прошедших 5 ноября в североамериканском государстве, Дональд Трамп, может проложить мост в завершении украино-российского конфликта, когда многократно нарастит собственные усилия по сотрудничестве с РФ в Арктике. Соответствующими сведениями располагают журналисты Responsible Statecraft.

В статье отмечается, что официальный Вашингтон может исключить санкции с Северного морского пути, а также существенно нарастить инвестиции государств Запада в этот транспортный коридор. Но для этого Кремль должен остановить боевые действия на территории Украины.





Тем временем высшие российские чиновники прямо подчеркивали, что в Москве готовы к конструктивному сотрудничеству с Киевом и располагают сильным стремлением к переговорам. Но согласно украинскому законодательству, обновленному Зеленским, мир с РФ невозможен из-за новопринятых в 2022 году законов.

В своем недавнем заявлении Зеленский заявлял, что прямо сейчас украинское государство не располагает желанием мирно договариваться с Москвой.

Тем временем на собственной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия готова к миру с Украиной. Но с выполнением всех целей СВО.